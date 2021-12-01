營建署表示，2022年國家公園月曆以「影像書寫．片刻永恆」為主題，透過13幅照片，呈現國家公園之美，每份定價220元。營建署表示，本次月曆特別結合國際影展中得獎的紀錄片，讓民眾可以掃描月曆內的QR code，就能欣賞獲得美國休士頓國際影展白金獎肯定的「森境太魯閣」、「落番」及其他經典紀錄片，擁有一份國家公園月曆，同時享有靜態美景與影音享受，還能支持國家公園保育工作。

營建署表示，台灣擁有豐富海洋資源，島上更是山峰林立，擁有多樣的生態變化。國家公園的設立，就是為了要保存台灣特殊的生態環境及人文史蹟。國家公園月曆精選從壯闊的玉山、大霸尖山到柔美的墾丁裙礁海岸，金門的僑鄉洋樓等照片，呈現國家公園的氣勢磅礡，以及耐人尋味的人文之美，再加上太魯閣的台灣水鹿，黑森林中的台灣野山羊，及壽山的台灣獼猴群，增添了畫面中的動感。

月曆中精選的12部紀錄片，盼民眾在日常欣賞國家美景外，也能從紀錄片的多元視野來認識發生在台灣這塊土地上的故事，如「森境太魯閣」是透過原住民的生活經驗與觀察，來探索太魯閣國家公園；「落番」則是呈現金門人在海外打拼，回饋鄉里的洋樓見證。歡迎民眾在揮別2021之際，能至國家書局、五南文化廣場及三民書局選購，讓國家公園之美與精采影片陪您迎新年。