彰化銀行公告，馬尼拉分行因農業授信不足受菲律賓央行裁定規費，事實發生日為12月1日，違規情形為馬尼拉分行2018年9月至2019年12月間對農業授信金額，未達菲律賓央行規定目標，裁定規費披索3888399.07元，折合新台幣約237.69萬元。

彰銀主管指出，接下來的預計改善措施為增加農業相關授信及債券投資。

國銀主管分析，東協部分國家陸續頒布新的金融政策與法規，如柬國定有柬幣放款占比須達10％的規定、菲律賓訂有農業貸款占比15％要求，對台資銀行經營東協市場會帶來更多挑戰。