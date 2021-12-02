白內障是老年人最常見的眼科疾病，患者平均手術年齡約在70歲左右。但近年來白內障有年輕化的趨勢，主要是因為高度近視使得眼球提早老化。目前只有手術更換人工水晶體能夠有效治癒白內障，而人工水晶體的挑選更是影響術後視覺的關鍵因素，如何挑選出符合自己需求的人工水晶體也成為白內障手術前的首要課題。

●白內障是因水晶體混濁 把混濁的水晶體移除就好？

眼科醫師莊富修表示，老化、高度近視，或長時間接觸紫外線等，都是白內障的高風險因子。目前只有透過手術置換人工水晶體，才能有效治療白內障，恢復視覺品質。

許多人往往有這樣的疑惑，移除白內障混濁的水晶體後，一定要放入人工水晶體嗎？莊富修解釋，水晶體是配合眼睛裡面的睫狀肌，讓我們能清楚的看遠、看近。白內障的主要成因是眼睛內的水晶體老化、蛋白質變性所造成，需要透過手術將移除已混濁的水晶體後，植入人工水晶體取代，擔任聚焦的功能，才能恢復視覺品質。

●人工水晶體種類 依結構與功能各有不同

台灣健保實施以來廣受世界各國好評，而目前健保給付的是一般功能球面水晶體，大致能應付一般人的生活所需。但若是追求更好的視覺品質則可以依個人用眼習慣考慮自費人工水晶體，除了更貼近平常用眼需求外，在不同距離甚至是夜間的視覺效果都會比較好。

莊富修醫師提到，人工水晶體在功能上，則有單焦點和多焦點人工水晶體可選擇。單焦點人工水晶體顧名思義就是只能選擇看遠或看近的單一焦點清晰，植入後患者須再搭配眼鏡。但若想藉白內障手術同時擺脫近視、老花、散光的病患就可以考慮植入多焦點人工水晶體，使得遠、中、近距離的視力都清晰，降低術後對眼鏡的依賴程度。

●術後視力變模糊？ 有可能是「二度白內障」

需注意的是，白內障手術後，部分患者可能會因為水晶體後囊上皮細胞增生造成混濁，導致視力模糊，稱為「續發性白內障」，也就是俗稱的「二度白內障」。此時只需要再到門診，做簡單的雷射手術，就可改善視力。

莊富修提醒，白內障手術後應遵照醫囑，恢復期內避免揉眼睛、提重物等會壓迫眼球的動作。正常情況下，術後視力會越來越清晰，若有視力逐漸模糊，或眼睛分泌物變多的情形，務必要回診檢查。

日常眼睛保健方面，建議平時用眼30分鐘休息10分鐘，可每天補充葉黃素、綠色蔬果等，預防眼睛老化和病變提早發生。每3至6個月至眼科檢查，以確保視力健康。