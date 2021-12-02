咳嗽是種常見症狀，但如果發生久咳未癒的情況，很有可能與肺癌有關，急診科醫師田知學分享自己遇到的個案，一名男子從20歲開始抽菸逾30多年，因為久咳未癒而到急診就醫，期間男子突然狂咳鮮血，臉越變越黑，看了X光才發現肺部長滿腫瘤，緊急搶救後才保住一命，但醫師也無奈感嘆「已經是肺癌末期」。

田知學在節目《醫師好辣》分享，過去有一名50多歲男子就醫，表示自己從20歲開始抽菸，年過50開始容易咳嗽，小感冒也久咳未癒，讓家人非常擔心，請男子到大醫院檢查，不料男子因「醫生都會叫我戒菸」而拒絕就醫，只請診所醫生開止咳化痰藥來紓緩症狀。

田知學說，該男子因胸痛、咳出鮮血到急診就醫，她評估後請男子先照X光，不料下一秒男子突然狂咳一坨又一坨的鮮血，「不是從肚子裡吐血，是他呼吸道一直噴血，所以不能呼吸，人變得越來越黑」。田知學回憶道，搶救過程看了X光才發現男子的肺部兩邊都長滿腫瘤，只好緊急會同胸腔科醫師，討論後先堵住右邊出血的肺，才救回男子一命。

田知學表示，該名男子經評估後，被確診是癌症末期，讓她不禁感嘆，肺癌真的很難診斷，許多患者都是在急診才意外發現，所以她建議沒有照過X光、40歲以上且有相關症狀或生活史的患者，花點時間照X光確認，早點發現早點治療。

肺癌又稱沉默的殺手，因沒有症狀又難以察覺，所以有近75%的肺癌病患發現罹患癌症時，可能已是中後期、甚至末期的症狀。醫生建議，民眾應多加留意肺部狀況，如有長期咳嗽、咳血、呼吸急促、胸痛等症狀，應儘速就醫，也可定期接受X光、電腦斷層掃描等健康檢查，以免耽誤黃金治療期。