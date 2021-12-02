【愛傳媒葉毓蘭專欄】近期接連發生重大治安事件，街頭暴力頻傳，超商店員遭攻擊、挖眼甚至刺死案件，嚴重影響社會大眾對治安觀感，而內政部徐國勇部長只會說，球棒註記、提高見警力、超商店員可配備辣椒水自保等等，這就能解決問題嗎？

上星期立法院司法法制委員會到金門考察，對於走私、偷渡頻傳的問題，金門地檢署戴文亮檢察長採取強硬作法，宣示對偷渡客「人要押，船要扣」，因為人怕關，船東怕虧錢，只羈押了四個人，馬上發揮嚇阻效果。

反觀最近發生的街頭球棒隊暴力事件，雖然刑法第150條明訂，在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處六月以上五年以下有期徒刑。刑罰可謂不輕，但是修法後執行迄今，警方移送的案件，超過七成被檢察官做出不起訴處分，然而起訴的案件，經判決有罪的，高達九成可以聲請易科罰金。

起訴率低又輕判，怪不得達不到嚇阻效果，街頭暴力案件不減，徒讓警察疲於奔命、民眾恐慌。針對這問題，上星期我也質詢過法務部長，部長說還要審酌是否有主觀犯意，我也要求徐部長，#應提出完整修法建議，我也會全力支持，讓警察能有足夠法令支持，維持社會秩序。

對於提高見警率，花蓮縣、桃園市警察局接連鼓勵同仁進超商「入店巡守」，這項措施獲得各界的認同，但我要求內政部，支持鼓勵制服員警在值勤中前往商家消費，而非硬性規定巡邏中前往消費，並應該協調超商業者提供優惠，主動吸引軍警前往消費，自然提高見警率，共同改善治安。

作者為立委、前警大教授

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