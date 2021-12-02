電信龍頭中華電信有意加盟中職成立第6隊，交通部長王國材今表示，他知道有這個狀況，現在地點會是在高雄，他也會全力支持公股企業在有盈餘情況下，一定要支持國內各項職業運動。

中華職棒台灣大賽在昨晚落幕，中信兄弟拿下暌違11年的總冠軍與隊史第8冠。如今，傳出中華職棒第6隊將由中華電信入主成立，且主場就選在高雄澄清湖球場。

對此，國民黨立委洪孟楷今質詢中華電信大股東交通部時，特別關心此事。他表示，中華職棒32年才剛由兄弟象拿到總冠軍，現在要幫棒球迷問一個問題，聽說中華電信可能變成中華職棒的第六隊，雖然中華是民營公司，但交通部持股35％，13席董事占了8席，請問針對這部分交通部態度如何？若中華電信評估有第六隊的可行性，交通部願意支持嗎？

交通部長王國材表示，「我支持，全力支持公股公司支援職棒！」他表示，中華電信已經向他提過這個狀況，地點會選在高雄，「這部分我完全支持，我們的公股企業在有盈餘情況下，一定要支持國內各項職業運動。」

洪孟楷表示，他樂見政府資源投入職棒環境，讓棒壇的選手與球迷有更好的環境，也能培養更多優質的選手。王國材說，「我支持，這部分我跟你一樣的想法。」