現年43歲沒正式工作的林秉樞，涉嫌對女友立委高嘉瑜施暴，引發眾怒，遭檢警拘提到案複訊後，遭羈押禁見，據了解，黑歷史一籮筐的他，自知暴打高嘉瑜東窗事發代誌大條，當庭求饒：「給我一個再融入社會的機會」，還說：「我現在是全台最臭的老鼠屎、我的人生已經毀了，不可能逃亡」，但仍被裁定收押禁見。

林秉樞11月11日晚間在新北市板橋馥都飯店對高嘉瑜施暴、控制行動，扣手機強行備份資料、偷拍、威脅散布裸照，警方1日凌晨到板橋馥都飯店將林拘提到案，並扣得手機、iPAD平板、備份豆腐隨身碟（Qubii）、錄音筆等物品。

據了解，林以每月5萬元租金，長期居住板橋馥都飯店，警方1日凌晨到飯店查訪時，他恰巧下樓準備外出，警方立即上前要求出示證件被拒，警方遂出示拘票及搜索票，林秉樞軟化說：「我就是本人」，花了近2小時在房間搜索完畢後，才將他帶回分局，但林拒絕夜間偵訊，並要求律師到場，故警方先讓林在候偵訊室內休息，上午才進行偵訊，檢方複訊後向法院聲押。

據「自由時報」報導，林被聲押後當庭求饒：「給我一個再融入社會的機會」、「我現在是全台最老鼠屎、最臭的人，我的人生已經毀了，不可能逃亡」。但法官認為也涉犯傷害、恐嚇等罪，犯罪嫌疑重大，有有湮滅證據及勾串證人之虞，仍裁定羈押禁見。