知名藝人溫昇豪出現在12/2登場的醫療科技展，展示以自體纖維母細胞，移植到自己臉上的新醫療技術，擁有這項全球第二家皮膚細胞移植技術的三顧公司表示，臉部膠原蛋白增生的跨世代細胞移植技術，台灣也做的到！

溫昇豪是當前台灣男藝人中，產出作品最多的一位，不管是才下檔的火神的眼淚，或是現在熱映中的茶金，都是挑大樑的男主角。由於大量的工作壓力，以及身為公眾人物的完美形象要求，溫昇豪在今年一月份，參加義大醫院副院長鄭勝峯所主持的最新的自體皮膚細胞移植技術。

三顧董事長楊智惠表示，自體纖維母細胞的移植技術，主要的適應症是臉部皺紋的修復，或是 疤痕的修復，臨床發現，細胞移植後更有助於臉部膠原蛋白的增生，達到臉部保養的效果，就好像把擴大後的自體細胞當成是種子一般的移入臉部，種子就會在自己的臉上慢慢成長、擴 增包括膠原蛋白在內的生長因子，修補多年來受損的臉蛋。

楊智惠進一步表示，三顧公司這項技術，除了目前已經通過與義大醫院、台北醫學大學附設醫院、彰化基督教醫院的申請，可以隨時評估需要的民眾之外，目前也與國內七家醫美診所完成簽約，並且送件到醫策會申請資格審查，預計明年將可望在醫美診所進行這項移植技術，這將是台灣細胞治 療的新里程碑。