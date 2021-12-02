民眾黨1日召開中央委員會，會中確認通過2022年地方選舉決策委員會提報參選人名單，苗栗縣地區共提名12人，其中包括現任苗栗市民代表會主席楊喬安等人有4人加入縣議員選戰。
民眾黨在苗栗地區提名的名單如下，苗栗縣第一選區（苗栗市、公館鄉、頭屋鄉）縣議員被提名人楊喬安；苗栗縣第三選區（通霄鎮、苑裡鎮）縣議員被提名人傅郁揚；苗栗縣第四選區（竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉）縣議員被提名人謝端容；苗栗縣第五選區（頭份市、三灣鄉、南庄鄉）縣議員被提名人林志學。
苗栗縣苗栗市第二選區市民代表被提名人江弘琪；苗栗縣苗栗市第三選區市民代表被提名人黃畯和；苗栗縣三義鄉第二選區鄉民代表被提名人古子峯；苗栗縣卓蘭鎮第三選區鎮民代表被提名人劉文彬；苗栗縣通霄鎮第一選區鎮民代表被提名人繆宗翰；苗栗縣苑裡鎮第一選區鎮民代表被提名人李豐達；苗栗縣頭份市第三選區市民代表被提名人章潔；苗栗縣頭份市第五選區市民代表被提名人謝芷洋。
公布的名單中，將有4人參選縣議員、8人參選鄉鎮市代表。民眾黨指出，雖然名單中有許多政治素人，但他們都已經開始全力投入選區經營，來深耕地方、服務民眾。
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