錢不是萬能的，買不了真情、健康，但日常生活所需，什麼事情都要用到錢，在薪水不漲的時代，創造財富成為了顯學，而總有一些人命中帶財，賺錢比其他人容易，《搜狐網》運勢專欄就點名巳時、子時、寅時出生的人，聰明又容易成功，發財致富易如反掌。

巳時出生者（09：00～10：59）

出生在巳時的人心地善良、天資聰穎，做事情通情達理，很有貴人緣，只要堅定目標，有望透過努力在事業上大展拳腳，一生不必為了錢財發愁。不過要注意的是，不能因此鬆懈懶散，凡事要積極進取，即便創業的過程辛苦，也要堅定信心、待人謙和，那麼自然會有貴人幫助，財源滾滾。

子時出生者（23：00～00：59）

出生在子時的人有白手起家的潛質，只是早年會比較辛苦，需要親力親為，到了中年之後會迎來好運，事業方面有貴人提攜，利於事業發展，只要努力不懈、勤奮耕耘，就有望一舉成功，收獲豐碩的果實，並且賺進大把鈔票。

寅時出生者（03：00～04：59）

出生在寅時的人機智伶俐、待人處事大方得體，雖然早年奔波，但是運勢到了中晚年會逐漸好轉，財運順遂。不過要注意的是，寅時出生的人一生缺乏長輩及親友的幫助，需要靠自身努力創造機會，才可以馬到成功，屆時發財致富自然易如反掌。