大陸外交部發言人汪文斌今天（2日）主持例行記者會。有記者提問，據報導，美國和歐盟將在2日召開會議，並就對中政策發表一份「強而有力」的聯合聲明。中方對此有何回應？

汪文斌表示，中國、美國和歐盟都是國際社會的主要力量，三者之間不是非此即彼的關係，更不應該進行零和博弈。中方敦促有關方面摒棄冷戰思維，堅持開放合作，對話協商，踐行真正的多邊主義，為世界注入更多的穩定性和正能量。以意識形態畫線搞小圈子這種做法，不利於世界的和平穩定，損人害己，得不償失。