據外電報導，匈牙利政府日前否決了歐盟有關「領導人民主峰會」共同立場的文件。對此，中國外交部發言人汪文斌今天（8日）在例行記者會上回應，匈牙利政府的做法再次表明，美國打著「民主」旗號挑動分裂和對抗不得人心，受到國際社會普遍反對。

汪文斌表示，面對國際社會的普遍反對之聲，美國卻依然故我，繼續打著「民主」旗號大搞政治操弄，還聲稱「願以謙卑姿態主辦『峰會』」。

汪文斌拋出一連串質問：請問，美方絲毫不徵求國際社會意見，也不和聯合國等國際機構協調，就擅自以「民主」的名義召集峰會，這叫什麼「謙卑」？美方以美國一家的標準畫線，將世界上一半的國家畫入「非民主國家」名冊，這又算什麼「謙卑」？美國打著民主旗號對阿富汗、伊拉克、利比亞、敘利亞等國發動軍事干涉，導致數十萬平民喪生，數千萬人流離失所。美國非但不吸取教訓、糾正錯誤，反而進一步將民主工具化、武器化，公然召集所謂「領導人民主峰會」煽動分裂和對抗，推進地緣戰略，謀取政治私利，這又哪裡算得上是「謙卑」？

汪文斌表示，無論美方如何為自己塗脂抹粉，其假民主、真霸權的真實面目早已清晰暴露在世人面前。所謂「領導人民主峰會」只會以民主操弄者、破壞者的形象載入史冊。