PLG新加盟高雄鋼鐡人隊2日公布陣容，並喊出「南霸ONE」為目標，看板球員「男模」呂政儒身為隊長，挑出「穩」字做為賽季目標，希望自己在場上能穩定發揮，成為球隊穩定的力量，更希望鋼鐵人隊能穩定的往正向發展。

高雄鋼鐵人亮相﹐喊做南霸ONE。（曹明正攝）

日前全家海神成軍，找來137體系的籃球教母謝玉娟擔任球隊發展顧問，鋼鐵人亮相則由高苑工商董事長余政憲站台。「猛牛軍團」高苑籃球隊近5年都是南部唯一挺進HBL 8強勁旅，讓人嗅到做為職籃農場，是否也互別苗頭。

余政憲表示，兩邊球團他都認識，全家海神成軍時沒有邀請他，所以他沒去，這次鋼鐵人亮相請他致詞，因此出席，並不是刻意選邊。不過對於高雄有2支職籃成立，他連說3次「這是好事」，樂見運動產業篷勃發展。

加盟PLG的高雄鋼鐵人以鳳山體育館為主場，上月主場熱身賽首戰，湧入逾4000名球迷，可惜讓對手踢館成功。2日球隊正式亮相，高巿府副祕書長郭添貴、青年局長張以理等人應邀出席，球團並贈送首顆簽名球給高巿府。