在缺乏對Omicron變種病毒進一步資訊下，亞洲股市周四稍作休息，各有不同反應，港股先低開後上升，繼續收漲。而面對新病毒，歐洲和美國期指在周四有不同反應。

歐洲Stoxx 50期指在周四下跌1.3%，英國富時期指跌1.13%，標普500期指則上漲0.56%，那斯達克期指漲0.49%。

周四香港恆生指數收漲130.01點或0.55%，為23788.93點。國企股(H股)跌80.12點或0.95%，為8506.36點。

科技指數下跌0.68%。視頻分享公司嗶哩嗶哩和快手分別大跌6.6%和3.6%。

中國文化旅遊部表示，希望抑制網路「打賞」的風氣，嚴禁誘導未成年用戶消費以及參與網路的表演，嚴禁假借網紅兒童進行謀利行為。

另外傳出蘋果iPhone 13銷售不佳，相關概念股舜宇光學跌1.38%，比亞迪電子跌2.19%。

菸草概念股上漲。思摩爾國際漲15%，中煙香港漲2%。消息面指出，國家煙草專賣局就電子煙管理辦法徵求公開意見，行政主管部門將建立全國統一的電子煙交易管理平台。

網易的雲音樂跌2.5%，報199.9港元。該公司今日首在港股上市，以招股價205港元平開，隨後一路下跌，據了解只有美林證券掛出買盤。(吸菸有礙健康)