圓展(3669)旗下AVer Pro AV自動追蹤與PTZ視訊攝影機，協助亞東紀念醫院在台灣醫療科技展打造防疫機器人、重症戰情室及5G救護車。

圓展協助亞東醫院建構「智慧防疫病房」，其中「防疫機器人」採用圓展PTZ視訊攝影機，擁有高畫質光學變焦鏡頭及鏡頭340°自由轉動的特色，可移動進入病房拍攝病患即時影像，透過鏡頭傳遞細微的病徵畫面，輔助醫生提供更精確的診斷與治療。

「重症戰情室」透過PTZ Management軟體整合圓展AI自動追蹤攝影機，直觀與易於使用的操作介面，讓醫療人員輕鬆依照各病房所需畫面自行設定影像預設點，可使用預設點自動輪播功能，或結合圓展攝影機控制器，切換各病房的攝影機並觀看不同視角，即時遠端遙控攝影機掌握病房狀況。

「5G救護車」為亞東紀念醫院與遠傳電信聯手打造，車上安裝圓展AI自動追蹤攝影，當病患上救護車，攝影機即時拍攝高解析度影像，輔以智慧傷口拍照自動量測傷口徵象，在5G高網速傳輸下，清晰地傳輸至醫院後端，協助專科醫師下達正確救治指令，實踐精準醫療照護。

圓展參加今年台灣醫療科技展，向市場釋出AVer Pro AV自動追蹤與PTZ視訊攝影機在智慧醫療的應用方向。