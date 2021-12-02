教育部體育署「國際體育事務人才培育計畫」，將於12月10日舉辦本年度國際暨兩岸交流成果展，會中並進行授證儀式，回顧一年來國際體育事務精彩重點。

「國際體育事務人才培育計畫」由中華奧林匹克委員會承辦，今年邁入第11年，透過課程、研習營、講座、交流會、工作坊、實習等多面向執行，因應國際趨勢發展和各界需求，厚植國際體育事務人才實力，計畫推動至今，體育署國際體育事務人才庫累計超過600人，今年活動則有117取得結訓資格。

2019年結訓、目前在中華民國滑冰協會競賽及活動組擔任組員的陳虹吟，頂著清華大學經濟系高學歷，大學畢業後並未朝相關領域求職，而是選擇投入體育國際事務，她笑說：「一開始長輩也是反對，擔心體育方面的未來沒有我原本經濟相關領域方面好，但看我做得這麼開心，家人也支持我。」

陳虹吟表示，自己學生時期就有打球，大學是系排隊員，2017台北世大運擔任志工，萌生投入國際體育事務的興趣，就算結訓後也一直參與復訓厚植相關知識，很喜歡新冠肺炎疫情前可以跟著協會出國開會、參與國際體育事務交流的成長、學習，進入滑冰協會之後，一步一步學習賽事籌辦流程，周末假日也會去其他比賽實習，增加實務經驗。