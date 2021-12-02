2日公佈的兩項指標顯示美國勞動市場極為緊俏，恐增強薪資通膨壓力。研究機構Challenger Gray & Christmas最新調查，11月民間雇主僅裁員14875人，創下1993年來最低水準。不但低於10月的22822人，更是比去年同期少了77％。

今年以來，民間雇主宣佈計畫裁員總數為302918人，較去年同期銳減86％，並且是史上最低1-11月水準。

該機構資深副總裁查倫爵（Andrew Challenger）表示，新變異株Omicron蔓延與嚴重性未明，以及雇用與留任員工原本即已困難，難怪裁員人數締造歷史新低。

另外，勞工部公佈，迄11月27日的最近一周，初次申領失業救濟人數只增28000人，經季調後達22萬2千人，低於預期的24萬人，接近前周創下的52年低點。較為可靠的四周平均人數下降到23萬9千人以下，為238750人，創疫情以來新低。