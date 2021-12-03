晶圓代工龍頭台積電（2330）轉投資IC設計服務廠創意電子（3443）2日召開董事會，通過聘任前新唐總經理戴尚義為共同總經理，現任總經理陳超乾於明年1月27日後將卸任並轉任全職顧問至明年5月19日後退休。

台積電及轉投資創意近期高階主管調動，前台灣美光董事長徐國晉在離職後，已於11月1日到台積電研究發展組織，擔任導線與封裝技術整合（Integrated Interconnect & Packaging，IIP）組織主管，業界指出徐國晉還耐負責台積電日本3DIC材料研發中心業務。

前新唐總經理戴尚義11月初因個人生涯規劃原因辭職，由新唐董事長蘇源茂暫代，而創意2日召開董事會，通過聘任戴尚義為共同總經理。

創意表示，董事會通過聘任戴尚義以「共同總經理」職稱，與原總經理陳超乾共同領導公司至明年1月27日止。自明年1月28日起，戴尚義正式擔任總經理一職，陳超乾轉任全職顧問至明年5月19日後退休。戴尚義畢業於台灣大學電機工程系，取得美國耶魯大學電機工程碩士及博士學位。