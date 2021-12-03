京城銀(2809)受惠資本市場回穩及核心業務穩健，2021年11月自結稅後淨利3.98億元、每股盈餘（EPS）0.36元，回升至近3月高點。累計前10月稅後淨利67.05億元、年增達37.92％，每股盈餘5.98元，續創同期新高。

京城銀2021年11月自結合併淨收益8.94億元，月增達25.61％、年增1.32％，為近5月高點。稅前淨利4.56億元，月增4.11％、但年減36.91％，稅後淨利3.98億元，月增1.21％、年減達38.26％，稅前每股盈餘0.41元、稅後每股盈餘0.36元，均為近3月高點。

京城銀11月獲利持續回升，主要受惠資本市場回穩，使其他淨收益2.5億元，月增達近2.17倍、年減7.99％。核心業務表現穩健，利息淨收益4.85億元，月增2.77％、年增7.45％。手續費淨收益1.58億元，月減1.22％、年減0.18％。

累計京城銀前11月自結合併淨收益92億元、年增16.02％。稅前淨利77.23億元、年增達39.28％，稅後淨利67.05億元、年增達37.92％，稅前每股盈餘6.89元、稅後每股盈餘5.98元，續創同期新高。

其中，京城銀前11月利息淨收益51.06億元、年增7.07％，手續費淨收益19.26億元、年增12.73％，其他淨收益21.67億元、年增達49.26％。截至11月底逾放比0.02％、逾放覆蓋率8662.63％、放款覆蓋率1.63％，資產品質維持優異水準。

展望後市，隨著防疫措施逐步放寬、業者配合振興券帶動，整體內需產業活動已轉趨活絡，但第四季市場仍多空交雜，京城銀表示，將持續審慎判斷資本市場情勢，伺機調整資產組合及嚴控全行資產品質，以應對市場可能變化。

因應疫情帶動金融科技（FinTech）及數位金融發展，京城銀在既有業務基礎上持續精進，行動銀行APP預計12月14日大改版，提供客戶更安全流暢的使用體驗。同時，亦二度攜手SEE用心快樂社會企業，日前赴台南仙草國小進行金融教育推廣，建立正確消費觀念。