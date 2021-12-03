今年共選出160幅作品，台灣有39幅，而作品中小朋友也將疫情時代的發現呈現出來，非常不容易。（游念育攝）

今年兩岸兒少美術大展小朋友將疫情的生活反映在畫作上。（游念育攝）

今年160幅作品中，有39件是台灣作品，充分表現出台灣的傳統文化。（游念育攝）

展覽中有一展區為「一起飛翔」公益展區，攜手「蒲公英行動」，展示「千人千字」竹簡書法作品。（游念育攝）

第12屆海峽兩岸少兒美術大展「發現‧祕密」主題巡展台北展，打破疫情隔閡，今日在台北中影八德大樓開幕，展期將到12月7日，展覽會場設有「童畫天地」展區，從兩岸四地近3萬幅少兒作品中精選160幅展出。

中華文創發展協會理事長黃肇松表示，兩岸少兒美術大展與一般畫展不同，以自由自在的主題讓小朋友盡情發揮，今年已12屆，而明年的主題將是藝「述」家，盼能有更多更棒的作品。

黃肇松說，近2年疫情高漲，但小朋友對作畫熱情不減，每年都徵到上萬幅作品，今年共選出160幅作品，台灣有39幅，而作品中小朋友也將疫情時代的發現呈現出來，非常不容易。

另外，展覽中有一展區為「一起飛翔」公益展區，攜手「蒲公英行動」，展示「千人千字」竹簡書法作品，該作品由「蒲公英行動」創始人之一的吳尚學老師主持，邀請了千名來自不同民族、不同省份、不同國家，3至15歲的少年兒童，以千種不同且極具個性的原生態手寫字，共同完成《千字文》竹簡書法作品，弘揚和傳承中華優秀傳統文化。

黃肇松指出，大展已走過12年，一直以兩岸巡展、藝術對話的方式，不斷聚力成長，促進兩岸文化和青少年的交流融合。在後疫情時代，仍持續盡全力讓兩岸青少年美育文化交流能照常進行，實屬不易。

黃肇松強調，本屆巡展由廈門雲揚天際文化藝術機主辦，已完成福州、廈門、北京巡展；台北展也在克服重重困難後，由中華日報社主辦，結合中華文創發展協會、國語日報協辦，並得到金車文教基金會贊助。

主辦單位「中華日報」董事長陳樹指出，明年將以「藝『述』家」為主題的第13屆大展正在徵件中，有興趣民眾可登錄大展官網http：／／www.chinaart.net／了解詳細資訊。