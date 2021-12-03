年底消費旺季來臨，歐美市場消費力道明顯回溫，就供應鏈端方面來觀察，越南鞋類9月出口年減44%，10月年減已縮小至14.3%，台灣製鞋業2022年還有擴產幅度計劃，本土法人依然看好製鞋業，並維持豐泰(9910)、百和(9938)、鈺齊-KY(9802)買進評等。今日多頭積極表態，豐泰上漲1.4%、鈺齊-KY漲幅在1.5%、寶成(9904)漲幅1.4%、百和也力守平盤上方。

越南之前因為疫情嚴峻，各地紛紛停工，造成很大的影響，不過，11月出口年增18.5%，可看出境內各產業生產情形己回穩，若是把塞港缺櫃影響考慮進去，實際上產出應已回到停工前8~9成的水準，目前越南兩劑疫苗覆蓋率已超過5成，後續生產端表現應該會維持穩健。

雖然越南鞋類10月出口仍是呈現年減的情形，但主因應該是鞋類生產較耗時間，再加上在無三就地生產下，復工速度比較不快，不過，鞋類產品較無季節性因素影響，台廠後續營收動能仍強。

豐泰部分廠區復工率已超過8成，10月營收已明顯回溫，順利的話，年底可以全面復工，Q4營運表現將會優於Q3，明年恢復正常，營運可望再上一層樓，公司每年擴產7~10%的態勢不變。豐泰前10月歸屬於母公司業主淨利30.64億元，每股盈餘3.48元。

寶成2021年製鞋業務在第3季受到越南停工影響，導致裕元整體出貨量呈現衰退，但在寶勝營運成長，加上南山人壽轉投資大幅挹注下，法人樂觀看待，2021年整體獲利仍呈現成長態勢。2022年在製鞋與通路銷售同步成長帶動下，寶成本業獲利恢復成長動能。

鈺齊北越廠區自復工以來，返工率高達97%，而且產線一切運作正常，但仍需面對缺櫃的問題，目前招工順利達標，集團總人數及總產值均已超越疫前水準而再攀高峰。鈺齊前10月營收年增39.36%，已超越去年全年度的營收表現。