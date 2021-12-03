立委楊瓊瓔及市議員羅永珍（左）爭取1733萬元進行庄後社區活動中心擴建工程。（王文吉攝）

庄後里長林吳春蘭及社區發展協會理事長林彥炤建議納入無障礙電梯、逃生梯及廚房設備，讓長輩活動更安全。（王文吉攝）

台中市神岡區庄後社區活動中心為1層樓建築，占地150坪，包含樂齡據點、社區發展協會、巡守隊、舞蹈班及歌唱班等社團使用，空間不敷使用。立委楊瓊瓔及市議員羅永珍爭取1733萬元進行擴建工程，多位社區長輩今日出席說明會，要求加強電梯、無障礙等設施。

庄後社區活動中心擴建工程3日舉行說明會，神岡區公所簡報指出，設計時會考量結構安全、注意通風採光並落實無障礙空間、電梯等設計，總工程經費1733萬元，預計2022年10月發包施工，2023年12月底前完工啟用。

羅永珍說，庄後社區活動中心占地近150坪，為1層樓建築，提供樂齡據點、社區發展協會、老人會、巡守隊、舞蹈班及歌唱班等社團使用，地方一直爭取增建2樓，苦於經費無著落。

民政局副局長周瑺玫表示，庄後社區活動中心於10多年前落成啟用，提供地方民眾聚會及社區樂齡據點服務使用，使用情形頻繁，場地空間已顯見不足。將在原址2樓增建活動中心，提供鄉親更寬敞、友善的活動空間。

「終於成功爭取到經費了！」社區發展協會理事長林彥炤感動的表示，許多社團課程常因場地強碰，喪失許多活動承辦機會，增建二樓增加使用空間外，建議納入無障礙電梯、逃生梯及廚房設備，讓長輩活動更安全。

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益強調，地方建設「合主人意才是真功夫」，為檢視最適性的地方建設，楊委員、羅議員及相關單位多次現勘及討論，針對整體規劃執行情形、結構安全、無障礙設施及未來施工品質進行嚴格把關，期望增建工程順利圓滿。