台中市神岡區庄後社區活動中心為1層樓建築，占地150坪，包含樂齡據點、社區發展協會、巡守隊、舞蹈班及歌唱班等社團使用，空間不敷使用。立委楊瓊瓔及市議員羅永珍爭取1733萬元進行擴建工程，多位社區長輩今日出席說明會，要求加強電梯、無障礙等設施。
庄後社區活動中心擴建工程3日舉行說明會，神岡區公所簡報指出，設計時會考量結構安全、注意通風採光並落實無障礙空間、電梯等設計，總工程經費1733萬元，預計2022年10月發包施工，2023年12月底前完工啟用。
羅永珍說，庄後社區活動中心占地近150坪，為1層樓建築，提供樂齡據點、社區發展協會、老人會、巡守隊、舞蹈班及歌唱班等社團使用，地方一直爭取增建2樓，苦於經費無著落。
民政局副局長周瑺玫表示，庄後社區活動中心於10多年前落成啟用，提供地方民眾聚會及社區樂齡據點服務使用，使用情形頻繁，場地空間已顯見不足。將在原址2樓增建活動中心，提供鄉親更寬敞、友善的活動空間。
「終於成功爭取到經費了！」社區發展協會理事長林彥炤感動的表示，許多社團課程常因場地強碰，喪失許多活動承辦機會，增建二樓增加使用空間外，建議納入無障礙電梯、逃生梯及廚房設備，讓長輩活動更安全。
立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益強調，地方建設「合主人意才是真功夫」，為檢視最適性的地方建設，楊委員、羅議員及相關單位多次現勘及討論，針對整體規劃執行情形、結構安全、無障礙設施及未來施工品質進行嚴格把關，期望增建工程順利圓滿。
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