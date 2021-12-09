台中路上第三公有零售市場，明年將邁入百年歷史！市議員鄭功進說，第二市場百年慶前才斥資超過三千萬，第三市場迄今不見任何整修動靜，連行銷活動也靜悄悄，他為第三市場難得百年轉骨機會請命，希市府團隊能給第三市場有下一個百年的未來。經發局強調，市府編列750萬舉辦百年慶活動。

鄭功進表示，公有第三零售市場，發源於西元1922年11月開設在台中市櫻町，當時稱為櫻町消費市場。隨著台中火車站後站地區逐漸發展，民生購物開始出現大量需求；1932年5月移至現今位置，成為第三公有零售市場前身，更是當時在台中後站地區唯一消費市場。

鄭功進說，第三市場及民意街攤販集中區，有主動跟經濟部爭取，110-111年「經濟部辦理傳統市集公共設施改善補助計畫」，也提出3000萬左右預算規模的硬體整建經費，卻在「13取5」的競爭性計畫中沒有獲得補助，這也是六都內，有向中央申請補助的直轄市五都中，唯一沒有獲得補助的直轄市政府。面對將到來的百年慶，未看到市府有提出相關補救措施。

經發局長張峯源表示，2016年第二市場百年慶設備改善與行銷預算共投入約2000多萬元；另第三市場自2016至今年也持續投入軟硬體建設經費超過1000萬元；為迎接明年百年慶活動，第三市場硬體改善預計再投入600萬元，對市場屋頂、管線等進行汰換及修繕，預計投入150萬元舉辦行銷活動。

市長盧秀燕強調，自己也是第三市場出身的民意代表，自己年輕時很常在第三市場買菜，自己可能比議員對第三市場還要熟悉，同時也承諾會努力爭取跟多的預算經費挹注，也希望地方民代，能一起為台中市向中央爭取更多資源，也會在會後，找時間跟議員一起到第三市場的現場現勘。