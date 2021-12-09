台中市國民運動中心除游泳有學生優惠外，其餘設施均無，市議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任今日總質詢要求，太平、豐原等規劃中的國運中心各類設施均要增設學生優惠價，培養更多運動人口；運動局長李昱叡允諾，會和廠商精算提出學生優惠價格，市長盧秀燕也當場表示支持。

張玉嬿說，全民運動是發展競技運動的基礎，理想的體育運動發展必需要建立在廣大的運動人口基礎上，所以讓大家方便去運動很重要，其中完善硬體設施固然重要，但是價格親民更重要，國運中心絕對不可以營利為目的。

她又說，國運中心目前僅游泳池有學生優惠價，羽球、桌球、體適能中心和綜合球場都沒有學生優惠，目前羽球一個場地1小時就要350、桌球一小時90元，不利推廣學生運動，運動局應該精算財務，要推出學生優惠價。

張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任表示，目前太平、豐原、清水和北屯國運中心仍在規劃階段，未來和OT廠商簽約時把游泳、羽球、桌球、體適能中心各類設施均設有學生優惠價格，鼓勵他們用零用錢去運動，讓學生愛運動，營運中的國運中心未來換約時也應比辦理。

議員們也指出，國運中心當地住戶游泳有9折優惠，建議台中可推出「市民運動日」，每周五只要出示戶籍證明就可以9折在國民運動中心運動，游泳、打球、體適能都適用，鼓勵全民運動。