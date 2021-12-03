涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的嫌犯林秉樞，被捕後持續透過媒體聲稱手上握有私密影片，形同警告被害人。對此，時代力量立委王婉諭今呼籲法務部，應針對這類「挾私密影片威脅他人」的行為訂出明確刑責。行政院長蘇貞昌允諾，已責成政務委員羅秉成全盤研議，要透過預防性的防止措施，截斷私密影片向外流傳，這才是保護被害者最有力的方式，預計最快3個月內提出具體方案。

涉嫌對高嘉瑜施暴的林秉樞遭逮捕後，檢調查出，林男在施暴期間，不斷以握有私密照威脅「遙控」高嘉瑜，甚至在高遭到毆打隔天前往立院簽到，搭車時間及行程，都被迫隨時向林報告，並在簽到後迅速返回飯店。

時代力量立委王婉諭今質詢蘇貞昌時指出，近年看到很多案件都跟性私密影像被公開有關，這種行為主要分三種情況，一種是加害人直接將影片廣泛性外傳；第二是利用私密影片威脅受害者，讓對方不敢向外求助；第三種則是利用深度偽造技術製造性愛影片牟利。

王婉諭指出，目前法務部確實有提出《刑法》修正草案來因應，但站在政院立場，是否認為只要修《刑法》就足夠了嗎？就目前法務部長蔡清祥對外的說法，大概可以知道修法方向是鎖定「散布私密影像」的處罰。

但王婉諭進一步指出，有許多親密關係的被害人遭暴力對待後，之所以不敢離開，就是因為知道對方手上掌握性私密影像，即使還沒散布，卻也因此不敢對外求助、報警。她說，面對這種「性勒索」，未來的《刑法》修正草案有必要建立一套機制，讓影像還沒被散布前，就可由被害人向法院申請核發處分，讓持有者交回影像，藉此建立預防性的法源。

對此，蘇貞昌持正面態度表示，這的確是目前社會的一種犯罪手法，隨科技進步，愈來愈多不肖之徒利用新科技犯罪，進而達成被害人的嚴重損害，因此法務部已經訂出相關修正草案，目前也已送到行政院。

蘇貞昌表示，但因為犯罪型態廣泛，因此草案送院後，他另外責成政務委員羅秉成進行更全盤性的修法研議，透過預防性的防止措施，減少損害、避免影像流傳。他強調，截斷私密影片的流傳，才是保護被害者最有力的方式。至於未來是會以修法方式或另訂專法，目前仍待研議，預計最快3個月內會有具體方案。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。