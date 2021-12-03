總統蔡英文論文門再起波瀾 張亞中喊要查到底｜2021.12.03

總統蔡英文「論文門」纏訟2年，近日英國皇家獨立機關「資訊特任官辦公室（ICO）」判決蔡的母校倫敦政經學院（LSE）否認持有其博士論文口試委員名單及口試報告，引發熱議。

張亞中今（3）日接受《中時新聞網》專訪時表示，以蔡英文過去的說法，就是倫敦大學公開宣稱她有證明書、博士論文，但倫敦大學那些資料都是LSE給的，如今LSE已經公開否認，可是蔡英文聲明還是說倫敦大學已經講過有她的論文及證明文件，但倫敦大學目前為止還沒自己公開站出來，那問題到底在哪裡？

張亞中接著指出，2017年到2021年間，倫敦政經學院接受了3千億新台幣的匿名捐款，他質疑，這些捐款是否有很重要的責任是為蔡英文做博士的護航？面對這些問題，身為國家元首、領導人，張亞中認為，蔡英文不該把責任都推給法院，只要花1、2分鐘說明的事情，可以節省社會多少爭議和資源。

有關蔡英文的論文門事件，張亞中說，有太多讓老百姓感覺有貓膩的地方，但問題蔡英文是一個領導人，面對人民對她的誠信提出質疑時，不能丟給說倫敦大學曾經講過哪句話，且後來蔡英文2019年才把論文補進去，結果裡面400多個錯字，沒人會相信有個真正的博士論文，若一個領導人的誠信受到質疑，要怎麼帶領國家？張亞中也說，「結果現在還在那邊拗，所以我覺得她（指蔡英文）將來會死得很慘」、「我覺得蔡英文這個關是過不了」。

孫文學校總校長張亞中。（圖／中時新聞網直播畫面）

此外，對於資深媒體人彭文正因指控蔡英文的博士論文造假，遭檢方依加重誹謗等罪起訴，由於彭在美國未回台，承審法官裁定不經拘提予以通緝。張亞中認為，這只是突顯蔡英文的狗急跳牆，彭文正需不需要到被通緝的地步，當然從法律上來說沒錯，但從一般常理來說，是不是做得太過了？張亞中分析，因心中有恐懼、不安，「所以我覺得這些東西，只是讓蔡英文將來鬧更多笑話而已」。張亞中也猜測，蔡英文可能藉此要給彭文正或他的支持者一些壓力，讓他們選擇噤聲，但蔡英文要想清楚能撐多久？

另一個讓張亞中比較擔心的是，蔡英文論文門已是國安問題，假設論文是假，其實英國的情報單位已經完全知道，透過五眼聯盟，美國的情報單位會知道，在這情況下，美國會不會認為蔡英文現在是最好予取予求的階段？所以蔡英文也不敢拒絕萊豬，她必須做給美國人看「我對得起你」，像是美國人叫台灣買什麼武器，台灣就要買什麼軍火，那是一件非常可怕的事情，因為台灣整個主權、管理權幾乎都被掌握，就是因為蔡英文有個論文把柄在人家手上。

張亞中也指出，更可怕的是如果2024年換國民黨或賴清德執政怎麼辦？在這情況下，蔡英文會不會狗急跳牆？可能不惜挑動兩岸軍事衝突成為流浪政府，再到美國就可以解套，這是很多極權者或靠欺騙取得大位的人最後的一種自保方式。張亞中也呼籲民進黨跟賴清德，因為他們是跟蔡英文一起被人民選出來的，也要負起國家安全的責任，應該站起來，否則最後災難的會是台灣。