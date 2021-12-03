隨著原物料價格上漲增加造車成本，繼進口車後，國產車也吹漲風；和泰車(2207)表示，國產熱門車款包括CROSS、ALTIS等明年1月起生產的車輛將調漲近2%。裕日車(2227)則暫時凍漲衝刺銷售。另外，三陽(2206)旗下南陽實業宣布，代理的HYUNDAI進口車將從1月起全面調漲3-5萬元，漲幅約3%。

車廠除了缺晶片外，也面臨成本壓力。和泰汽車日前率先宣布旗下部分進口車漲價後，國產車也要漲了。和泰車指出，繼日前調漲部分進口車款，國產熱門車款包括CROSS、 ALTIS等明年1月起生產的車輛將調漲近2%。

和泰車說明，本次調整車種包括國產車COROLLA CROSS(含 HV)、COROLLA ALTIS(含HV)、VIOS、YARIS、SIENTA，以及進口車 COROLLA SPORT、C-HR、PRIUS PHV、HILUX和ALPHARD HV等，皆自明年1月起生產的車輛進行價格調整。

和泰車表示，經積極與日本母廠爭取，本次調整幅度平均漲幅小於2%。另外，熱門車款RAV4因應12月底進行商品強化，實際建議售價將與商品強化內容一同公布。

針對同業調漲車價，裕日車仍在觀望中，目前尚未漲價。公司指出，車廠均面臨生產原物料、運輸等成本增加，會根據同業調整狀況，與原廠進行相關協商，隨時根據市場狀況作評估。

受到海外生產、運輸成本大幅增加，Hyundai汽車台灣總代理南陽實業也宣布，2022年1月1日起進口車款價格全面調整，漲幅3至5萬元，並取消部分車型。

南陽表示，受到海外生產、運輸成本大幅增加，HYUNDAI 1月起進口車款價格全面調整，漲幅為3-5萬元，並取消部分車型。

Hyundai此次漲價受影響車款包含Santa Fe、Kona與Kona Electric等三車系。其中，Santa Fe取消了Turbo Hybrid動力的GLTH-B中階車型，柴油以及Turbo Hybrid共6款車型全面調漲5萬元。KONA則是取消入門的勁智型，勁化及N Line兩車型調漲3萬元。