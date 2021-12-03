中選會今舉行委員會議，審查通過第10屆立法委員（臺北市第5選舉區）林昶佐罷免案，並訂於明年1月9日舉行投票，投票。

中選會表示，第10屆立法委員選舉臺北市第5選舉區原選舉區選舉人總數24萬4748人，法定連署人數應為2萬4475人以上。該罷免案提出的連署人數3萬8286人，經查對後符合規定人數2萬7362人，不符合規定人數1萬924人，已達法定連署人人數，依法中選會應為罷免案成立之宣告。

對於罷免案定於明年1月9日投票，中選會說明，依公職選罷法第87條規定，罷免案投票，應於罷免案宣告成立後20日起至60日內，該期間內有其他各類選舉時，應同時舉行投票。

中選會進一步說明，考量罷免投票完成期限、籌辦選務工作所需時間，併以錯開與考選部、教育部或國營事業等機關構所舉辦考試日期等為原則外，也要避免與紀念日及重要節日，影響民眾廉價安排，因此訂於1月9日舉行罷免案投票。

林昶佐罷免案重要日程：

（一）110年12月3日 罷免案成立之宣告

（二）110年12月13日前 被罷免人提出答辯書

（三）110年12月16日 發布罷免公告

（四）110年12月20日 投票人名冊編造完成

（五）110年12月30日至111年1月8日 辦理公辦電視罷免說明會

（六）111年1月5日前 公告罷免投票人人數

（七）111年1月9日 投票、開票

（八）111年1月14日前 審定罷免投票結果

（九）111年1月14日 公告罷免投票結果