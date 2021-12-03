金門縣義消總隊第4大隊金寧鳳凰分隊隊員吳哲宇及第3大隊金沙防宣分隊隊員陳玉珍分別榮獲2021年「全國救護志工菁英」、「全國防火宣導志工菁英」獎項，工作伙伴與有榮焉。

金沙防宣分隊隊員陳玉珍(右)榮獲「2021年全國防火宣導志工菁英」獎項。（金門縣消防局提供）

縣消防局表示，金寧鳳凰分隊隊員吳哲宇在2014年於金門縣消防局擔任消防替代役，從此與消防結緣，服役期間跟著一趟趟的救護勤務，從開始的緊張害怕逐漸轉為沉著熟稔，成為學長執勤的好幫手。退伍之後熱忱不減，再於2015年加入鳳凰志工的行列，5年多來服務時數即高達5000多小時，並參與多次OHCA救護勤務及各項救護宣導活動。

金沙防火宣導分隊隊員陳玉珍加入金沙防火宣導隊已逾22年，一向秉持「施比受更有福，予比取更快樂」的理念服務，多年來積極參與宣導協勤工作，協勤時數都在前3名內。此次得獎她特別感謝家人的支持，以及消防局長官及工作伙伴的勉勵。

局長王世祿指出，緊急救護是神聖且艱辛的工作，每趟任務執行過程均在高壓及不確定下進行，急救生命過程中也經常與死神在搶時間，而志工參與協勤分擔現場救護人力，使救護處置更加快速得宜。另防火宣導走入基層，可深入社區建立防火防災觀念，減少災害的發生，讓鄉親的生命財產獲得更多保障，感謝他們的無私奉獻，一同守護金門家園。