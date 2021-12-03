俄羅斯當局今天表示，已著手安排俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）與美國總統拜登（Joe Biden）的視訊會議。此時烏克蘭衝突引起的緊張情勢高漲。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，「確切日期還未商定」；並說，兩人將透過「視訊會議」交談，「雙方都提出了日期主張，但還沒達成共識」。

俄國外交部昨天說，希望美俄元首未來幾天能夠有所接觸，克里姆林宮隨後證實，此事已在安排中。

美俄近來緊張升高。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1日表示，華府已看到俄羅斯可能計劃入侵烏克蘭的「證據」，揚言一旦入侵，必然祭出空前「高強度、痛苦」的經濟制裁。

烏克蘭稱，俄國已在烏克蘭邊界附近部署約11萬5000名部隊，分別位於俄方兼併的克里米亞半島以及烏東兩個由親俄叛軍控制的自治州。

俄國否認指控，並稱美國挑激緊張局勢。儘管兩國元首今年6月在日內瓦舉行峰會後，雙方接觸已增加，但緊張關係依舊。