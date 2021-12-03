中選會審查通過台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案，並訂於明年1月9日舉行投票。被問到林昶佐罷免案會過嗎？雲林縣議員王又民預言，萬華綠營年輕支持者，很討厭林昶佐，所以罷免案一定會過。

王又民3日在政論節目《新聞大白話》中表示，萬華那邊綠營的支持者，尤其是年輕人，真的很討厭林昶佐，所以一定能罷免掉。他認為，民進黨為了林昶佐，所以在公投之後1個月內，竟然要舉行林昶佐罷免投票，這是因為民進黨在公投上的聲勢，一直升高，所以可能認為鐘擺效應在萬華會救到林昶佐，因此質疑他們安排了這個局。

媒體人陳揮文則補充說，林昶佐罷免投票和台中立委補選投票是同一天，一個是要補選、一個是要罷免，把它們綁在同一天投票，民進黨高層一定有算計過「這樣好嗎？」因為若林昶佐罷免案若3個月後舉行，會遇到過年、會發生很多事，所以乾脆決定1月9日投票。

中選會宣布，台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案成立。將函請被罷免人於文到次日起10日內提出答辯書，同時決議該罷免案定於明年1月9日舉行投票。針對於1月9日與中二選區立委補選同一日，引發外界質疑；中選會對此表示，依據公職選罷法第87條規定，罷免案投票應於罷免案宣告成立後20日起至60日內，該期間內有其他各類選舉時，應同時舉行投票。