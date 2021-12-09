4大公投案包括反萊豬進口、珍愛藻礁、公投綁大選與重啟核四等，將在12月18日舉行投票、倒數僅剩9天，其中關於公投案是否會去投票，據Yahoo新聞截至今（9）日晚間10時30分、逾3千名網友投票，結果顯示有近69％的人表示一定會去投票，13%的人不會投票，14.4%尚未決定。

Yahoo新聞首先問及「你認為地方首長需要對公投案清楚表態嗎？」回答「非常需要」佔46％，「還算需要」佔9.8％，「不太需要」佔17.2%，完全不需要佔23.3%。「不知道/沒意見」佔3.7%。顯示過半網友頃向地方首長應表態。

再問及「若居住的地方首長公投表態，會影響你的投票意願嗎？」？回答「非常有影響」佔18.7％，「還算有影響」佔14.3％，「不太有影響」佔28.4%，「完全沒影響」佔35.4%。「不知道/沒意見」佔3.2%。顯示過半網友頃向地方首長應表態。

續問及「12/18四大公投，你是否會去投票？」回答「一定會去」佔68.9％，「還尚未決定」佔14.4％，「不會去」佔13.1%，「不知道/沒意見」佔3.6%。顯示過半網友傾向出門去投票。