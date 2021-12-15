公投進入倒數計時，國民黨主席朱立倫「1218螞蟻雄兵，公投宣講」戰車15日傍晚來到新竹市竹蓮寺，與市議會議長許修睿率領的國民黨團，以車隊掃街的方式，在新竹市區主要街道掃街，呼籲新竹市民本周六一定要站出來投下4個都同意票，這才是真正的民意。

國民黨主席朱立倫（右二）15日傍晚來到新竹市竹蓮寺，與市議會議長許修睿（左二）率領的國民黨團，以車隊掃街的方式，在新竹市區主要街道掃街。（陳育賢攝）

朱立倫今天下午5點，在新竹市竹蓮寺與市議會議長許修睿、立委鄭正鈐以及黨籍議員會合誓師，以車隊掃街方式在新竹市區主要道路繞街宣傳「公投大家挺、台灣謝謝你」，「4個都同意，才是真正的民意」。

朱立倫指出，只剩最後3天了，大家要一起拚，「我們不是為了個人、也不是為政黨，是為所有台灣人民的健康與安全，以及經濟跟環保，要拜託所有的好朋友，必須跟所有的台灣人民站在一起，12月18日一定要站出來投公投票，要投4個都同意，才是真正的民意」。

「反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁和重啟核四」，這4個同意已經是所有台灣人的共識，民進黨知道萊豬吃多會造成危害健康的後遺症，卻違背良心欺騙百姓，出賣台灣人民的健康當籌碼，為了我們的下1代健康，希望大家用投票告訴民進黨政府，「吃萊豬！NO！」。

另外，「公投綁大選」，不但可以提升投票率，也可節省社會成本，民眾利用大選的機會，更可有效表達對公眾議題的意見！

而公投對執政黨未必是不好的，這次新竹市多了喝好水公投，公投展現的民意也獲朝野一致認同。

「珍愛藻礁與重啟核四」核四經過專業評估是安全的，全世界都在使用安全、效率高的核能，這是科技帶來的進步和便利，但民進黨不但不尊重民意，捨棄了上次公投的以核養綠，還要去破壞千年藻礁生態，新設1個天然氣接收站，這根本是捨本逐末、不合邏輯。

許修睿則強調，新竹市連同喝好水在內，希望大家5張公投票都投下同意票。他說，公投是否會通過，投票率是關鍵，與其在家裡生悶氣，不如走出來展現人民的意志，本周六大家一定要全部出來投同意票，告訴執政黨5個同意就是民意。公投不是1場政治鬥爭，是良心與道德之爭，是為了台灣的下1代、台灣人的未來而爭。