王少偉和許藍方爆緋聞，看起來春風滿面。（羅永銘攝）

王少偉今出席記者會，腳踩的白皮鞋鞋底不小心掉了，有些尷尬。（羅永銘攝）

瑪麗（左起）、花花、黃子佼、Ａ-Lin、王少偉以及納豆今出席台視農曆除夕特別節目《2020超級巨星紅白藝能大2賞》記者會。（羅永銘攝）

37歲「最美性學博士」許藍方與男星王少偉爆緋聞，8日遭直擊私下約會，還被男方「打包」回香閨，兩人傳出已秘戀半年。王少偉今（9日）出席台視農曆除夕特別節目《2020超級巨星紅白藝能大賞》記者會上，堅稱兩人目前僅朋友關係，還在認識階段，「就是大家一起吃飯、聚會這樣子」，速度沒大家想像那麼快，強調女方沒出現在他家，倘若真的在一起，會公開戀情。

王少偉8日晚間被拍到與許藍方用餐完後開車送她回家，不過因為被拍到用餐時有喝酒，又開車回家，是酒駕行為，他澄清：「朋友幫我提前慶生，然後形式上抿一下而已，希望大家不要過度誤解，也不要無限上綱，真的沒有喝酒開車。」

他今年6月架設「隔壁老王UncleSam」YT頻道，他表示認識許藍方時是頻道剛成立時，這樣算一算認識有半年，對於兩人關係，他一本正經說：「其實就是剛認識，因為她算是我的YouTube頻道前輩，因為我也在經營『隔壁老王』，很多東西是互相學習，在表演上我是她前輩，所以蠻聊得來的。」

前緋聞女友謝忻指許藍方講話溫柔又有專業，會是王少偉喜歡的菜，王少偉則形容許藍方對他來說「就是一個博士，懂很多的人」，提到女方之前發生不倫風波的新聞，會介意嗎？王少偉說「不會啊每個人都有過去啊」，當時還鼓勵她要勇敢面對站起來。

是否要等到結婚才會公開？王少偉說那也要先走到交往階段，「我就是很活在當下的人，不會把未來想得很美好。」對於結婚，他走「順其自然」路線，自認不屬於一見鐘情的人，需要認識對方更深一點再來回答是否交往，才是負責任的態度。納豆大讚王少偉跟許藍方「男帥女美」很速配，還對著他說：「我很期待你大方承認的那一天！」

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