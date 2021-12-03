中選會今天(3日)審查通過第10屆立法委員（台北市第5選舉區）林昶佐罷免案，並訂於明年1月9日舉行投票，投票。針對台中第二選區立委補選也是在1月9日，資深媒體人黃暐瀚很錯愕，認為應沒什麼節省經費的問題。媒體人陳揮文則質疑，選1月9日這一天是喬好的，我們很驚訝，綠營則已經準備好了。

針對林昶佐罷免投票和台中第二選區立委補選都在1月9日舉行，黃暐瀚表示，為何會辦在同一天？沒什麼節省經費的問題，因為這是台北市選委會和台中選委會。他很錯愕，辦在1月9日，等於是距今一個月的時間而已，在過程當中多少要讓被罷免人辦說明會等等，他有點驚訝，應該沒這麼短的，從成案到投票，僅一個月又6天。

不過，黃暐瀚也認為，林昶佐罷免投票和台中立委補選一起辦也沒問題，因台北和台中的選務原本就不一樣，可能方便大家一起投。接下來就要看台北和台中有沒有辦法連結，不過一個罷免、一個是補選，是不一樣的，台中立委補選是票多者贏，林昶佐罷免投票則是要跨過門檻才可以。

陳揮文則指出，1月9日是在12月公投之後，中選會選在這一天，我們都覺得很訝異，民進黨會很訝異嗎？他質疑，中選會主委是李進勇，選1月9日這一天，是喬好的，我們很驚訝，綠營已經準備好了。