身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，日前痛失黨副秘書長陳建璋，如今文宣大將兼黨團副主任「小牛」柯昱安再傳離職，據悉將在本月中旬離去，理由是基於生涯規畫與健康因素。柯文哲今透露，柯休息一陣子後要去創業開公司，還開玩笑說「以後我們內部變委外廠商。」

據媒體報導，柯昱安上月底向柯文哲請辭獲准，即使途中有許多人出聲慰留，也無法阻止其堅決辭意，此事更震撼黨內上下，畢竟小牛熟知柯文哲政策風格與發言模式，更一手包辦黨內文宣、社群操作，未來恐找嘸人繼續掌舵。

台北市長柯文哲。（黃婉婷攝）

柯文哲今赴明倫社宅參與青創聯合嘉年華，會前被媒體詢問柯昱安怎麼敘述離職原因，他透露對方休息一陣子後，會去創業開公司，因此他就開玩笑說，「以後我們內部變委外廠商」。至於是否掌握小牛的健康狀況，他則說工作損耗度很高，休息一下就好。

媒體追問，黨內是否會因此出現跳船潮？柯文哲搖頭表示，不會阿，柯昱安去賺錢，他當然是鼓勵去；至於外界指稱柯文哲領導風格讓人搖頭，又讓內鬥傳聞甚囂塵上？柯則哎呦一聲，隨後「內鬥？不會吧？」