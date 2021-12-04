議長邱奕勝親發物資給銀髮長輩。(蔡依珍攝)

桃園市馬祖鄉親逾5萬人，堪稱馬祖第二個故鄉，桃園馬祖同鄉會11月自籌成立關懷據點，在市府零贊助下，靠馬祖鄉親支持，主動供餐給鄰近的逾百位馬祖長輩，明年1月更要擴大到其他區送便當，4日聯合全台各馬祖同鄉舉辦寒冬送暖，讓馬祖的弱勢家庭也能重溫故鄉情懷。

副市長李憲明親發物資給銀髮長輩。(蔡依珍攝)

馬祖的宮廟祭祀儀式、陣頭文化和祭儀也搬到桃園，副市長李憲明一起祈福。(蔡依珍攝)

馬祖立委陳雪生也特別遠道而來共襄盛舉，他說，桃園馬祖同鄉會理事長邱靖舜上任後，致力讓旅台馬祖鄉親有回家的感覺，創先例在同鄉會會館設立關懷據點，積極協助公部門照護馬祖在桃的弱勢家庭和獨居老人，11月率先試辦供餐，他和理事長率先每月各捐1萬，另外找前立委鄭寶清和企業家，明年48萬經費已到位，希望深入里鄰，長期關懷銀髮長輩。

8旬以上馬祖銀髮長輩逾百人都獲得一大袋民生物資和600元紅包。(蔡依珍攝)

上千位馬祖鄉親也共襄盛舉，飽餐也回味家鄉味。(蔡依珍攝)

陳雪生也提到，桃園市馬祖同鄉會是馬祖旅台鄉親重要集會場所，20年前以姐妹市合作模式興建，但建物年久失修，在大家積極奔走下，預計桃園負擔400萬、連江包辦剩下200萬元全面翻修，象徵桃園與馬祖的友好。

馬祖的宮廟祭祀儀式、陣頭文化和祭儀也搬到桃園。(蔡依珍攝)

桃園馬祖同鄉會11月自籌成立關懷據點，4日聯合全台各馬祖同鄉舉辦寒冬送暖，讓馬祖的弱勢家庭也能重溫故鄉情懷。(蔡依珍攝)

今也舉辦寒冬送暖，首度串連全台馬祖同鄉會響應，議長邱奕勝也贊助主食，讓馬祖鄉親感受議會溫暖，8旬以上馬祖銀髮長輩逾百人都獲得一大袋民生物資和600元紅包，在暖陽下綻開笑靨。同鄉會也特別擴大活動，傳承馬祖文化，不但有宮廟祭祀儀式、陣頭文化和祭儀，現場也有馬祖風燈DIY，以及馬祖黃金餃、馬祖魚丸、鼎邊糊、紅糟鰻等多項馬祖傳統美食，上千位馬祖鄉親也共襄盛舉，飽餐也回味家鄉味。