雲林縣政府為優化雲林出院服務關懷，8日由縣衛生局推動「出院準備銜接長照2.0服務」加強版，安排各地衛生所於個案出院後主動電訪追蹤關懷，並首創「關懷雲林長照」APP，簡稱「關雲長」，方便民眾透過手機，隨時連結社區各種服務資源，讓長照服務與社區資源發揮最大功效。

雲林縣人口老化嚴重，老年人口比率高達19.7％，常見兩老相依或獨居情形，老人家住院後一旦出院，便面臨無人照護問題，雲林縣政府因此加強出院準備銜接長照服務，以及推出自創的「關雲長」APP，8日在北港媽祖醫院舉行啟用儀式，由雲林縣長張麗善、媽祖醫院院長吳錫金等人共同主持。

張麗善表示，雲林縣因年輕人口外流，有許多老人家獨自生活，為讓旅外子女能夠安心工作，縣府特別率全台之先成立「長期照護科」，由照顧管理專員配合各鄉鎮市衛生所，就地就近照護長輩，並結合縣內16家醫院針對個案進行「出院準備服務」，無縫接軌長照社區服務。

張麗善說，對於未使用長照2.0的民眾，縣衛生局更首創「關雲長」APP，由醫院轉介個案給當地衛生所，衛生所人員於個案出院後進行2次電話追蹤關懷，並主動提供個案連結社區的服務資源。個案出院時還會贈送「長照關懷包」，內有門診回診單及各項服務資訊手冊。

吳錫金指出，病患剛出院時身體還未完全恢復，是最須要他人照顧的時候，符合長照資格的個案，出院後能無縫接軌長照服務；未符合資格者，則可透過縣府的「銜接長照服務加強版」，以電話追蹤、「關雲長」APP持續關懷，並提供相關長照資訊，這是縣民的大福氣。