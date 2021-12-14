集保結算所14日表示，面對超高齡社會的逼近，為讓青壯年及早習得安老的智慧，讓熟齡族安心享受變老的過程，是整個台灣社會需要共同努力的學分。集保配合「好好退休準備平台」活動，推動「好好變老」公益捐贈計畫，希望透過挹注全台社區照顧關懷據點資源，營造出友善、安全的銀髮服務環境。今年度「好好變老」公益捐贈計畫，共捐贈包含台東縣蘭恩文教基金會「蘭嶼-漁人」在內的78個社區照顧關懷據點，捐贈金額達2587萬元。

集保結算所為讓民眾有更多投資選擇，並拓展青年群體對退休準備的認知，接續「好享退－全民退休自主投資」實驗專案成功經驗，推出「好好退休準備平台」，提供國人規劃退休投資的入門環境，平台上包括教育、投資、保險及公益等四個專區，除提供投資人退休理財規劃資源、篩選適合退休準備的基金、保險商品外，平台更結合公益能量，由集保結算所拋磚引玉率先捐贈全台78家社區照顧關懷據點，以實踐青銀共融、數位導入、空間營造及防疫規劃為目標，舉辦多元活動，開設數位課程，讓長者可以在熟悉的社區鄰里中就近享受樂齡生活。

集保結算所林修銘董事長表示，長者累積了豐富的生命經驗與生活智慧，是社會的寶貴資產，如何營造敬老、親老的高齡友善環境，讓熟齡世代能在社會參與中分享生命經驗、發揮個人價值，過著更有尊嚴、更有意義的人生，是社會全體需要一起努力的目標。此次之所以選擇捐助社區照顧關懷據點，是因為這些據點是落實「社會參與」、「在地安老」的重要基石，希望透過企業挹注的資源，能進一步促進社區長者的身心健康，發揮社區自助互助的照顧功能，建立社區自主運作模式，讓在地安養成為可能。

學習安老的智慧，是每一個人都必修的功課，「好好退休準備平台」以推廣正確的理財觀念為宗旨，協助民眾提升對退休理財的認知，想要樂活享退，需要及早準備，一起學習好好變老，請上「好好退休準備平台」https://www.fundrich.com.tw/event/pensionplatform/。