新冠肺炎疫情衝擊國內農產品外銷市場，為協助小農透過電商平台行銷，11月中旬，中華郵政公司與行政院農業委員會農糧署攜手合作於「i郵購」開設「農糧署X中華郵政聯合推薦專區」，讓民眾可購買由農糧署推薦的台灣在地農產品。

為協助國內蓮霧小農開發電商平台市場，「i郵購」自12月1日起，特與行政院農業委員會合作，設置「農產嘉年華-好釋連蓮」專區，凡購買活動商品，每筆訂單滿1000元再現折100元，消費者可以透過「i郵購」網站訂購，亦可洽各地「郵局窗口代訂」，中華郵政公司邀請您以實際行動力挺農民。