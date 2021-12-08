行政院農委會農糧署中區分署推動國產豆奶進校園，至今已有200萬瓶訂購，成效頗佳。(林欣儀攝)

為保障學童食品安全，行政院農委會農糧署中區分署持續推動校園午餐食材溯源，2年前並開始推動國產豆奶進校園，為展現成果，農糧署中區分署今天在台中市大肚區舉辦產銷履歷國產豆奶進校園成果發表會，署長胡忠一宣布校園訂購國產豆奶數量已達200萬瓶，並頒獎感謝12家團膳及校園食品業者。

農糧署中區分署表示，為鼓勵學校午餐使用台灣生產、可追溯的食材，農糧署2019年開始推動國產豆奶進校園計畫，並補助產銷履歷豆奶每瓶運費1.5元，盼藉此提高學校營養午餐採購意願，頗具成效。

中區分署強調，為確實掌握豆奶品質，特別輔導台中市大人物農產運銷合作社與農戶契作高雄選10號及台南5號大豆，以良好農業規範進行栽培，並與光泉牧場共同推出產銷履歷及TQF雙標章豆奶，截至今年11月底，產銷履歷黃豆奶及黑豆奶訂購數量已達200萬瓶，共有全國10個縣市、377所學校使用。

中區分署強調，產銷履歷豆奶是採用非基改、優質大豆製作，過程嚴格把關，不但可提升國產雜糧的自給率，也保障學童食品安全與營養。