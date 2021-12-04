蔡英文總統今出席「2021台灣永續行動周開幕儀式」時表示，這是台灣第一次以「聯合國永續發展目標（SDGs）」為主題的大型嘉年華活動，透過遊戲、戲劇的互動，讓永續的理念在孩子心中扎根，也把永續的行動成為我們日常生活的一部分，當大家都為環境更盡一份心力，才能創造「共好」的世界。

總統抵達後，首先欣賞「紙風車劇團」以埃及、印度古文明及台灣的永續文化為主題的開幕表演；隨後總統致詞表示，今天是周末假期，天氣也真的很不錯，很高興看到這麼多大朋友、小朋友及好朋友，大家一起來參加「2021台灣永續行動周」活動。

總統提到，這是台灣第一次以「聯合國永續發展目標」為主題的大型嘉年華活動，她要謝謝最能帶來歡樂的「紙風車文教基金會」，號召這麼多公司企業和民間團體，共同舉辦這個非常有意義的活動。

總統說，透過遊戲、戲劇的互動，讓大家了解地球正面臨的環境挑戰，也讓大家共同思考該為孩子創造什麼樣的未來。

她強調，要把永續的理念在孩子心中扎根，也要把永續的行動成為我們日常生活的一部份。當大家都為環境更盡一份心力，我們才能創造「共好」的世界。

總統接著說，這次遊戲關卡也特別使用「可重複再利用」的材質，行動周結束以後，預計從明年開始，相關遊戲設施將啟動全台巡迴活動，讓更多的朋友了解環境永續的重要，也要讓更多人加入永續行動的行列。

總統說，大家都在為環境而努力，今天立法院副院長蔡其昌也在現場，他是立法院「聯合國永續發展目標策進會」的會長，一直都很用心推動環境相關法案。她也感謝立委們長期關注這個議題，讓台灣邁向永續發展的目標。

最後，總統鼓勵現場所有爸爸媽媽，帶著孩子一起玩、用力玩，孩子的歡笑就是永續行動最大的動力，一起為孩子創造更美好的未來，也祝福活動圓滿順利。