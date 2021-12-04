緊接在耶誕節過後，農曆春節將近想要在年前居家環境除舊佈新，可把握農曆年前的各式優惠活動，如寬庭美學即日起至13日推出「「Family Sale年末集中出清」，推出多重好禮、最低下殺3.5折;ˊ而瑪黑家居即日起至1月3日，於Global Mall 環球新北中和一樓，開設為期一個月的Holiday Pop-Up，為慶祝快閃店開幕品牌每週皆推出各式活動、優惠商品。

寬庭美學獨家重磅豪華 八件組，搭贈艾倫家居袍。（寬庭美學提供）

寬庭美學伊凡娜義大利長纖棉蕾絲寢飾，原價5萬1670元，活動價1萬8085元。（寬庭美學提供）

寬庭美學為此次年末出清活動，推薦「義大利重磅豪華組」、「義大利長纖棉超值組」、「輕薄透氣華爾天使紗」、「多款禦寒冬被」等，還有「午安限搶」特別活動等，同時也集結全台百貨門市專櫃上百款寢具、枕被、家飾等，其中品牌首推「義大利重磅豪華組 ─ 藏愛一生」GIZA埃及超長纖棉600TC（紗織數）頂級寢具，原價8萬6860元，直接下殺3.5折，價值萬元的高級羊毛披毯及質感家居袍一起入袋。

瑪黑家居進駐新北 Global Mall 環球新北中和一樓。（瑪黑家居提供）

凡於瑪黑家居門市購物為紙袋繫上節慶吊牌，為你的聖誕採購多增添節慶歡樂。（瑪黑家居提供）

瑪黑家居為Global Mall 環球新北中和一樓的Holiday Pop-Up，精選瑪黑暢銷香氛保養、居家衣物清潔、禮物推薦等8大生活質感品牌，包含西班牙 Ambientair 香氛、韓國 Memory Lane 暖燭燈、英國氣質肌膚洗護品牌 Plum & Ashby 等，另外每週也推出各式限定活動與商品，如首週現場打卡且消費滿千現抵折百，還有消費滿額贈等優惠，另外也特別為小小孩準備丹麥 Bloomingville MINI 玩具 、美國 Cavallini & Co.復古拼圖等，為迎接耶誕節，即日起凡於瑪黑門市購物，加贈聖誕貼紙與為紙袋繫上禮物吊牌，為您的節慶購物增添氣氛。