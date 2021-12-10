搶春節送禮商機，台北大直英迪格酒店推出「虎富滿堂」春節禮盒，內含焦糖橙心蛋糕、知名陶瓷器皿品牌仿搪瓷圓盤及由飯店精心設計製作的黑鋼刀、叉組，售價1200元，12月24日（五）前預訂享早鳥優惠85折1020元，1月6號起（四）起陸續出貨，訂購30盒以上享單一地址免運優惠。

大直英迪格「虎富滿堂」春節禮盒，外觀設計以虎年富貴為設計靈感，由英姿挺拔的金虎著歐洲蘇格蘭格紋服飾，延續英迪格著重具設計感、風格獨特的品牌精神。金虎以優雅尊榮之姿，伴隨花團錦簇象徵富貴滿堂走進每位旅客家中，帶著古錢為旅客開財路、及字畫為旅客解千憂，展現新的一年蓄勢待發、如虎添翼氣勢。

除外盒設計融合歐洲經典時尚風格和東方年節傳承意味，禮盒內含知名陶瓷器皿品牌Luzerne的仿搪瓷圓盤，概念來自台北大直英迪格T.R Bar & Kitchen使用仿搪瓷作為主要餐盤設計，且搪瓷亦是歐洲傳統使用之重要器皿。黑鋼刀、叉則是飯店自行設計開模訂做，其形狀、手感、重量配比都非常講究。焦糖橙心蛋糕（重約450公克）口感紮實、橙香味十足，蛋糕體內拌入蜜漬柳橙丁，蛋糕出爐時再抹上一層君度橙酒及蜜漬柳橙糖漿，再以甜而不膩的法國進口蜜漬柳橙切片裝飾，濃厚橙味讓送禮更顯誠意。