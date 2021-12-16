台北電玩展即將於明年1月22日到25日在南港展覽館開展，昨（15日）就率先開賣預購票，並推出各通路限定的專屬TGS周邊，ibon、KKTIX即日起開放200元的早鳥票預購，當中ibon除了推出單人預購票及徽章套票外，也首度開賣親子套票，親子同行只要300元，再加送限量貼紙，而今年也再度與台灣高鐵合作，22日起將推出限量1600組的頂級玩家套票方案，玩家可獲得TGS限量周邊以及高鐵來回乘車約8折優惠。

另TGS蝦皮官方商店也同步推出玩家專屬套票，其中一日套票分別有限量150組的官方獨家設計口罩、證件掛帶組合，以及限量100組的排隊神器的輕量便攜椅組合，而重度電玩愛好者則可選購限量100組的四日套票，除了門票以外，還可獲得TGS專屬的兩用背袋、鴨舌帽、口罩及小生物證件掛帶。而本屆購票入場的玩家，憑票即可參加PlayStation5、Nintendo Switch、Xbox Series X、吃喝玩樂旅遊券等、總價值超過30萬的好禮免費抽活動。