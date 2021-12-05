新北市新莊警分局逮捕詐騙集團車手徐姓男子。（新莊警分局提供）

詐騙集團多次假冒檢警騙錢 車手栽了狼狽就逮

59歲邱姓男子接獲詐騙集團來電，告知涉及不法，須由檢察官監管帳戶，邱男因此提領135萬元交付給詐騙集團，事後才得知遭詐，新北市新莊警分局與邱男聯手，3日趁詐騙集團再次行騙時逮捕42歲徐姓車手，警訊後依詐欺罪嫌送辦。

據悉，邱姓男子日前遭詐騙集團詐騙135萬元，因對方自稱為檢察官，讓他心生畏懼立即領錢支付給徐姓車手，豈料，詐騙集團再度來電要詐騙200萬元，邱男與警方聯手邀約出詐騙集團車手，當場將徐男逮捕。