59歲邱姓男子接獲詐騙集團來電，告知涉及不法，須由檢察官監管帳戶，邱男因此提領135萬元交付給詐騙集團，事後才得知遭詐，新北市新莊警分局與邱男聯手，3日趁詐騙集團再次行騙時逮捕42歲徐姓車手，警訊後依詐欺罪嫌送辦。
據悉，邱姓男子日前遭詐騙集團詐騙135萬元，因對方自稱為檢察官，讓他心生畏懼立即領錢支付給徐姓車手，豈料，詐騙集團再度來電要詐騙200萬元，邱男與警方聯手邀約出詐騙集團車手，當場將徐男逮捕。
59歲邱姓男子接獲詐騙集團來電，告知涉及不法，須由檢察官監管帳戶，邱男因此提領135萬元交付給詐騙集團，事後才得知遭詐，新北市新莊警分局與邱男聯手，3日趁詐騙集團再次行騙時逮捕42歲徐姓車手，警訊後依詐欺罪嫌送辦。
據悉，邱姓男子日前遭詐騙集團詐騙135萬元，因對方自稱為檢察官，讓他心生畏懼立即領錢支付給徐姓車手，豈料，詐騙集團再度來電要詐騙200萬元，邱男與警方聯手邀約出詐騙集團車手，當場將徐男逮捕。
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