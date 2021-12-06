高雄44歲潘姓男子5日傍晚騎乘機車載著38歲的周姓男子逆向行駛於苓雅區興中二路與自強三路口，遭巡邏員警攔查，未料，警方竟發現潘男酒後駕車，酒測值高達0.80mg／l，而後座乘客周男則為通緝犯，潘男、周男分別遭依公共危險罪及竊盜通緝移送檢署偵辦。

高市警苓雅分局成功路派出所巡邏員警5日傍晚5時40分於興中二路與自強三路口發現潘男騎乘機車逆向行駛，便尾隨其後，並於自強三路與永興街口將車輛攔下盤查，沒想到，潘男身上散發濃濃酒味，經酒測後酒測值高達0.80mg／l，已經嚴重超標。潘男向警方坦承當天上午有喝保力達，遭警方依公共危險罪送辦。

此外，乘坐潘男機車後座的周男受檢時，也被警方發現是高雄地檢署於今年11月所發布的竊盜通緝犯，警方告知權利後立即將他逮捕，並依竊盜通緝移送高雄地檢署偵辦。

高市警苓雅分局長梁東山表示，警方將持續加強取締交通違規，以降低交通事故發生，並呼籲民眾除了遵守交通規則外，也切勿酒後駕車，警方也將持續針對酒後駕車強力執法，以維護用路人安全。

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