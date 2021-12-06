關務署臺北關與航警局於關口查獲一批以「化妝品」名義申報進口之貨物藏有第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」54公斤，市價約新台幣5仟萬元，並陸續逮捕周姓主嫌及徐姓、朱姓共犯，，全案依違反毒品危害防治條例移送桃園地檢署偵辦。（航警局提供）

關務署臺北關與航警局於關口查獲一批以「化妝品」名義申報進口之貨物藏有第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」54公斤，市價約新台幣5仟萬元，並陸續逮捕周姓主嫌及徐姓、朱姓共犯，全案依違反毒品危害防治條例移送桃園地檢署偵辦。

航警局刑警大隊表示，今年4月13日，航警局安檢大隊與關務署臺北關於遠雄快遞貨物進口專區共同執行貨物X光查驗時，發現一批以「化妝品」名義申報進口的貨物影像有異，進一步箱查驗時發現貨物內夾藏第4級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」，並發現毒梟以化整為零的方式，先後進口3批共54公斤。

航警局刑警大隊成立專案小組，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，持續朔源追查，加入支援警力新北市政府警察局刑事警察大隊、土城分局、樹林分局等單位共同合作，專案小組掌握貨物寄送至多處，為避免打草驚蛇，採逐點突破查緝方式，同步指派多組警力前往現地埋伏，4月16日於新北市土城區逮捕領貨的朱姓犯嫌，並循線逮捕徐姓共犯人，在偵訊發現貨主是在大陸負責安排毒品周姓主嫌，徐嫌是被新臺幣10萬元的高額代價利誘，才鋌而走險走私毒品；同時警方持續積極溯源斷根，於7月14日在周姓主嫌自大陸入境時當場緝捕到案。

「2-溴-4甲基苯丙酮」已於109年列管為4級毒品，是3級毒品俗稱「喵喵」的原料，警方表示「喵喵」毒咖啡包製作成本低，毒梟從製作到分裝、網路販售「一條龍」模式獲取暴利，有漸漸取代K他命等毒品的趨勢。本案毒梟見有暴利可圖，鋌而走險走私喵喵原料，毒販販售「喵喵」毒咖啡包時，經常佯稱無副作用，但毒咖啡包常會摻雜微量K他命、安非他命、搖頭丸、FM2等毒品與興奮、麻醉作用之不明物質混合，再以咖啡包、奶茶包、糖果包、果凍等方式偽裝吸引青少年，這些混合物質的效果毒性相當高，施用後常出現幻覺、攻擊性行為，國內外已造成多起施用後猝死的不幸案例，民眾切勿因好奇而輕易嘗試。