現在的陳庭妮，已經不再是那個「模特兒比賽出身的偶像劇女主角」，無論是在驚悚電影《盜命師》裡的火辣鋼管女郎，還是《火神的眼淚》化身帥氣的消防員都相當讓人驚豔，近期又以《青春弒戀》的失意演員「Monica」一角入圍金馬獎最佳女配角，她說：「我不會想撕掉過去的標籤，因為那也是我！」

「演什麼像什麼」是一個演員最基本的工作。為了把《火神的眼淚》中的消防隊一點紅「徐子伶」演得更傳神，她特地去考了EMT-1（初級救護技術員）證照，而且還真的考上，她笑說：「其實我沒有這麼偉大，主要是劇中有太多專有名詞，每一個SOP 又得精準，我不希望自己做的不確實，反而變成負面教材，才決定報考。」

她分享當時的心情就像背水一戰：「當時全劇組都知道我要報考，所以我絕不能失敗！」但不像考駕照一樣，把題庫、動作順序死背好就OK，EMT-1 筆試教材非常複雜，每年都會推出新的修訂版本，術科除了要熟練基本的操作，還有狀況模擬測驗等等，得準備得相當確實。能將角色投入至此，也讓陳庭妮如此「專業」的演出博得一片好評。

無論接到任何劇本，陳庭妮都會盡可能地去貼近角色的生活，但《青春弑戀》中卻讓她感觸特別深刻，因為這次她飾演的是一個「演員」。「Monica」是個約30歲左右、獨自到台北打拚的演員，曾經為了錢被勸誘拍過色情直播，從此成為心中陰影，之後開始接演舞台劇，不過表現也陷入瓶頸。對陳庭妮來說，一個演員生涯不順遂是什麼模樣，她再清楚不過了，因為她也有過不被接納的時候，長得太漂亮、個頭比男主角高⋯許多不明究理的拒絕，都曾讓她苦惱，「這些關卡我早走過了，但現在又必須重新把這種感覺挖出來、演出來，老實說，一開始心裡有些抗拒。」

不過，「在角色面前，演員從來不會先選擇保護自己」，就像特技演員賣力從高樓往底下跳後，起身後看似沒事，回家照鏡子時發現一身的傷，在演「Monica」時，陳庭妮也發現自己心理上的一些缺口。

「許多記者總喜歡問我『妳從角色出來了嗎？』老實說我一直都不會刻意去做這件事。」陳庭妮舉例，像是《火神的眼淚》學到了許多消防、救助的知識，可以很正面地存在我的生活中，某天我也可以學以致用去救人或自救，直到《青春弑戀》殺青後，她才比較明顯地去抽離，「我把劇本、筆記、拍戲時穿的衣服、包包等全都收起來，也把狗接回來，並開始跟朋友聚會，不再讓自己繼續陷入孤僻、負面的狀態。」

「每個角色都是出生在紙上，透過演員的身體活過一遍。」陳庭妮所演過的每個角色，也都成了她生命的一部份，無論是外在的技藝修練，還是內心深處的挖掘，都轉換為她下一次表演時的歷練與養分。從一開始由model轉戰戲劇碰到大小阻礙，2016年入圍金馬獎最佳新人，2021年又upgrade入圍最佳女配角，短短不到5 年，陳庭妮證明了關於表演這件事，她不是玩玩而已！