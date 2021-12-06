運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，如果異性緣突然變好、痣上長出黑毛髮，或是走在路上有貓狗跟在身後，都是好運氣找上門的象徵，桃花運增旺的時候，甚至會帶來一整年的好運，當貓狗自己找上門，三個月內財運將暴漲，橫財趕都趕不走。

▍1.異性緣突然變好

當一個人的運勢快要轉旺，財庫即將光芒四射之時，桃花運也會同時有所提升，身邊將有異性自動接近，因為無論男女，都不會有平白無故的異性緣和桃花運。如果有一天你的桃花運突然變好，異性總自動接近，除了是桃花運提升的象徵，同時也意味著即將發財或升官，三喜臨門，運勢開始走上坡路，甚至會旺滿一整年。

▍2.痣上長出黑毛髮

從命理角度來看，自痣上長毛的那一日起，運程改觀，地利助益，人必定容光煥發，做什麼都容易成功，工作中更有無窮機遇，上司的器重和同事的欣賞都將接連不斷，生財是其一，升官是其二，好運氣必將長長久久，甚至有望添丁添福，或是買彩券中獎機率都特別高，身邊驚喜不斷，使你笑得合不攏嘴。

▍3.路遇貓狗跟在後

命理上認為動物往往「近財不進災」，如果路上的貓和狗等動物跟著你走，十有八九就是被你身上散發出的財運牽著走，如有貓狗自動上門，更是「貓來富、狗來財」的象徵，橫財運趕都趕不走，三個月之內，非富則貴。

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